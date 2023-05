Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vergangenem Jahr bezeichnet sich Neustadt als Demokratiestadt. Eine Projektgruppe der Stadtverwaltung arbeitet an einem Plan, welche Aktionen sich unter diesem Deckmantel realisieren lassen. Noch bevor die Gruppe so weit ist, appelliert die Lokalpolitik an die Schulen.

Neustadter Schüler der Abschlussklassen sollen künftig möglichst nicht von ihren Schulen abgehen, ohne einen kleinen Eindruck der Bedeutung des Hambacher Schlosses für die Entwicklung der Demokratie