Dass Hambach und Diedesfeld sich nicht vertragen würden – diese Sicht der Welt darf ruhig ins Reich der Mythen verwiesen werden. Jüngstes Beispiel dafür, dass es mit den Nachbarn klappt, ist ein Apfelbäumchen – gespendet von den Diedesfelder Kita-Eltern, gepflanzt am Kletterbaum in einem Feld zwischen beiden Weindörfern. Dass das in Ordnung geht, hatte Ortsvorsteher Volker Lechner vorab mit seiner Hambacher Amtskollegin Gerda Bolz klargemacht.

Zur Erinnerung

Warum aber wurde der Baum gepflanzt? Wie Christina Valnion von den Kita-Eltern berichtet, ist er ein Abschiedsgeschenk für alle jungen Diedesfelder, die ab Herbst in die Grundschule wechseln, also eingeschult werden. Gute Wünsche dafür gab es auf Papieräpfeln, die beim Gottesdienst an das Bäumchen gehängt wurden. Auch ein kleiner Vorgeschmack auf künftige Ernten. Ihren Baum können die künftigen Grundschüler jederzeit besuchen – und sich dabei vielleicht auch an ihre Kita-Zeit erinnern, wie Valnion hofft.