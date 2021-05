In der Stadt wurden seit Mittwoch sechs neue Corona-Fälle gemeldet, wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilt. Im Kreis Bad Dürkheim waren es vier Neuinfektionen. Somit sind in Neustadt derzeit 41 aktive Infektionen bekannt, im Landkreis 68. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts liegt der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet – in Neustadt am Donnerstag bei 31,9 und im Kreis Bad Dürkheim bei 24,9.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind laut der zuständigen Kreisverwaltung in Landau fünf neue Fälle hinzugekommen. Landau hat mit 6,4 am Donnerstag den niedrigsten Inzidenzwert des Landes.

