Im Vergleich zu den vergangenen Wochen ist die Anzahl der neuen Corona-Fälle in Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim am Mittwoch relativ gering: Für die Stadt meldet das zuständige Gesundheitsamt eine Neuinfektion, aktuell sind dort 104 aktive Fälle bekannt. Im Kreis haben sich elf Menschen mit Covid-19 angesteckt, dort sind derzeit 165 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tage auf 100.000 Personen hochgerechnet lag laut dem Landesuntersuchungsamt am Mittwoch in Neustadt bei 65,7, im Kreis Bad Dürkheim bei 38,3.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau wurden seit Dienstag 30 neue Corona-Fälle gezählt. Im Kreis lag die Inzidenz zuletzt bei 71,3.