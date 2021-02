Seit Donnerstag sind im Landkreis Bad Dürkheim acht neue Corona-Fälle gezählt worden, in Neustadt sieben. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim ist ein über 90-jähriger Bewohner des Seniorenheims Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle im Kreis auf 124. In Neustadt ist eine weitere und damit die vierte Infektion mit der britischen Virusvariante festgestellt worden, im Landkreis sind bislang sieben Infektionen nachgewiesen worden. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden zehn Corona-Neuinfektionen gemeldet. Eine ältere Frau aus dem Kreis ist an oder mit dem Virus gestorben. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle in dem Zusammenhang auf 132.

Mehr zum Thema