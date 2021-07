Die Corona-Lage bleibt in Neustadt und dem Landkreis Bad Dürkheim stabil. Laut der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde seit der letzten Meldung am Mittwoch eine Neuinfektion im Landkreis gezählt, in Neustadt gab es erneut keinen weiteren Fall. Aktuell sind im Kreis 45 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt sieben.

Für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet die dortige Kreisverwaltung sieben Neuinfektionen seit Mittwochmittag.