In der Kindertagesstätte Ruppertsberg sind vier Kinder und zwei Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit. Darüber hinaus meldet sie 145 Neuinfektionen in Neustadt am Freitag. Im Kreis Bad Dürkheim kamen demnach 344 neue Fälle hinzu. In beiden Gebieten haben sich damit deutlich mehr Menschen mit dem Virus infiziert als am Tag zuvor. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung mit 499 neuen Infektionen ebenfalls mehr Fälle gezählt worden.