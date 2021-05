Im Vergleich zum Donnerstag sind die aktiven Corona-Fälle in Neustadt von 131 auf 116 zurückgegangen. Auch im Kreis Bad Dürkheim sind es weniger: Dort sank die Anzahl aktiver Infektionen von 329 auf 299. Jedoch gab es nach Angaben des Gesundheitsamts auch neue Covid-19-Fälle, in Neustadt zehn und im Landkreis 24. Betroffen ist auch die Kita St. Elisabeth in Haßloch: Dort wurde ein Kind positiv getestet, die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Im Landkreis Bad Dürkheim wird ab Samstag die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt: Dort entfällt unter anderem die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden unterdessen 15 weitere Corona-Fälle gemeldet.

