Anwohner der Neubergstraße in Neustadt haben am Samstag gegen 21 Uhr ein Buschfeuer von etwa drei Quadratmetern entdeckt und den Brand auf eigene Faust gelöscht. Zur Kontrolle informierten sie die Feuerwehr, wie diese mitteilt. Die Wehrleute kontrollierten die Stelle und löschten nach. Da das Feuer direkt neben einer Trafostation der Stadtwerke ausgebrochen war, wurden Mitarbeiter des Energieversorgers hinzugezogen. Laut Feuerwehr entstanden keine Schäden an der Station.