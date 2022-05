Bewohner von Humboldtstraße, Julius-Wilde-Straße und der Straße am Waldrand im Afrikaviertel planen für Montag, 12 Uhr, eine Demonstration an der Ecke Humboldtstraße/Am Waldrand. Mit der Aktion wollen die Bürger auf die ihrer Meinung nach „unverhältnismäßig starken“ Einschränkungen protestieren, die ihnen über Monate hinweg aufgrund der Sanierung der Humboldtstraße entstehen. Aufgrund der Sackgassensituation können die Bürger tagsüber während ihre Häuser nicht anfahren. Es gibt Probleme mit Anlieferungen und der Post. Die Stadt wollte Erleichterungen prüfen, diese seien aufgrund der Kostensteigerungen und der Vorgaben des Haushaltsrechts aber nicht umsetzbar. Die Bürger wollen am Montag neue Lösungsvorschläge präsentieren. Die Humboldtstraße wird derzeit umfassend saniert. Die Stadt plant, die Arbeiten bis zum Jahresende abzuschließen. Bis dahin müssten die Bürger mit den Einschränkungen in ihrem leben, hieß es zuletzt. Die Anwohner sind enttäuscht und beklagen eine „unverhältnismäßig ängstliche Risikoabschätzung“ durch die Stadt. Ihrer Meinung nach seien Erleichterungen auch ohne Mehrkosten machbar.