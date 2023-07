In Forst wird erwogen, den Wirtschafts- und Fußweg von der Einmündung Weinstraße bis zur Straße Im Schnepfenflug im Neubaugebiet zu beleuchten.

Die FWG hat im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag gestellt. Der von Westen nach Osten führende Weg entlang des Weinanbaugebiets Stift sei Teil des Schulwegs der meisten Schüler aus dem Wohn- und Neubaugebiet Schnepfenflug, so die FWG. In der dunklen Jahreszeit sei er infolge starker Schäden wie Schlaglöchern und Stolperfallen nicht ganz ungefährlich zu passieren. Auch für Radfahrer entstünden dort Gefährdungen, die durch eine Wegebeleuchtung erheblich reduziert werden könnten. Ohne Beleuchtung vermittle der rund 200 Meter lange Weg beim Durchqueren in der Nacht ein „unbehagliches und beklemmendes Gefühl“. Man solle nicht abwarten, bis es dort zu einem Unfall komme, sondern die Maßnahme zügig in Angriff nehmen, so die FWG, die auch Finanzierungsvorschläge unterbreitete.

Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) nannte den Vorschlag „im Grunde eine gute Idee“, die technisch umsetzbar sei. Zunächst soll eine „Folgenabschätzung“ greifen, sprich: Es soll geprüft werden, welche Verantwortlichkeiten sich für die Gemeinde ergeben, wenn der Weg auf diese Weise verkehrstechnisch aufgerüstet wird.