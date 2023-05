Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andalusien in Gimmeldingen: Mit leidenschaftlichen Tänzen und faszinierender Musik holte das „Antonio Andrade Trio“ aus Malaga am Montag ein Stück authentischer Flamenco-Kultur an die Weinstraße.

Der Innenhof des historischen Schlösschens Hildenbrandseck in Gimmeldingen bot mit seinem plätschernden Brunnen zwischen Weinreben, Feigen- und Olivenbäumen das perfekte Ambiente