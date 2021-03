Kaum wird es wärmer, strömen viele Besucher zur Mandelmeile in Gimmeldingen. Nach Angaben der Stadt hat es am Mittwoch über 80 Verstöße gegeben, die geahndet worden sind. 50 Feldwegparker bekamen einen Strafzettel. Neun Autos wurden abgeschleppt. Zudem gab es sechs Verstöße gegen das Alkoholkonsum-Verbot im öffentlichen Raum. Die Stadt appelliert an alle, auf Ausflüge zur Mandelmeile zu verzichten. Mit einer bis 5. April gültigen Allgemeinverfügung hat die Stadt Ausflüge zur Mandelmeile an Wochenenden und Feiertagen untersagt. Ausgenommen davon sind die Einwohner Neustadts. Nächste Woche wird über eine Verlängerung der Verfügung entschieden.