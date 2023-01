Das Winterwetter lockt sehr viele Menschen auf die Kalmit bei Maikammer. Während am Samstag trotz des Andrangs alles noch in vernünftigen Bereichen blieb, hat die Polizei Edenkoben am Sonntagmittag die Reißleine gezogen. Aufgrund der großen Anzahl an Wanderern gebe es Richtung Maikammer ein Verkehrschaos. Viele Fahrzeuge seien falsch geparkt oder hätten sich festgefahren, wodurch sich die Situation verschärfe. Die Polizei hat daher die Zufahrt zur Kalmit gesperrt. Auch die Parkplätze in der Umgebung sind überfüllt. Die Polizei empfiehlt daher, den Bereich zu meiden und ihn weiträumig zu umfahren.