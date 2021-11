Auch am Mittwoch sind die verschiedenen Testcenter in Neustadt regelrecht gestürmt worden. Hauptursache ist die Schnelltestpflicht für Arbeitnehmer: Diese müssen einen aktuellen Test vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder von einer Infektion genesen sind, aber ihren Arbeitsplatz aufsuchen wollen. Das schreibt die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz vor.

Ein regelrechtes Verkehrschaos herrschte im Quartier Hornbach, wo es ein Testcenter beim Sportstudio Pfitzenmeier sowie eine Drive-Through-Teststation am Cineplex gibt. Dessen Betreiber Frank Riffelmacher versuchte bereits am Dienstag angesichts des Ansturms, den Verkehr etwas zu lenken.

„Land unter“, beschreibt André Willrich vom Neustadter DRK die Lage an den vom Stadtverband betriebenen Testcentern. Dazu gehören neben Pfitzenmeier die Räume im Klemmhof und das ehemalige Aldi-Gebäude in der Speyerdorfer Straße. Alle drei seien komplett überlastet, es gebe lange Schlangen und damit Wartezeiten, so Willrich. Da darauf nicht jeder gelassen reagiere, sei das städtische Ordnungsamt bei Pfitzenmeier und in der Speyerdorfer Straße im Einsatz gewesen.

Das DRK plant eine vierte Teststation für PCR-Tests. Auch dafür wird noch Personal gebraucht. Bewerben kann man sich per E-Mail an bewerbung@drk-neustadt.de.