Das Corona-Impfangebot am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift stößt auf sehr großes Interesse. Laut Mathias Wenk, Chefarzt der Chirurgischen Klinik mit Schwerpunkt Gefäßchirurgie, hat es allein übers Wochenende über 1200 E-Mail-Anmeldungen gegeben. Hinzu kommen etliche Impfwillige, die sich per Telefon im Krankenhaus gemeldet haben. Bis 6. Dezember seien nun alle Impftermine ausgebucht. Am Montag begannen die Corona-Impfungen am Hetzelstift. Pro Tag sollen 200 Spritzen gesetzt werden. Geimpft wird dort immer montags- und donnerstags ab 13 Uhr. Die Impfungen werden über Terminvergaben gesteuert. Wenk sieht im Ansturm eine Bestätigung für die Entscheidung des Hetzelstifts, selbst Impfungen anzubieten: „Je mehr Einrichtungen Impfungen anbieten, desto besser. Nur so können wir die aktuelle Infektionswelle brechen“, sagte Wenk. Sorgen bereitet ihm die Debatte um die Impfstoffe von Moderna und Biontech. Sollte das Hetzelstift keinen Biontech-Impfstoff mehr bekommen und auf Moderna umstellen müssen, wäre das aus medizinischer Sicht kein Problem, da beide Vakzine sehr gut seien. „Aber logistisch wäre das für uns fatal, weil wir alle bisher ausgefüllten Formulare neu bearbeitet müssen, denn dort muss der Name des Impfstoffs genau aufgeführt sein“, so Wenk. Weitere Informationen zu Impfterminen und Anmeldemöglichkeiten: www.hetzelstift.de.

Das sind die neuen Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz.