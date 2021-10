Nach mehreren eher ruhigen Tagen hat das Gesundheitsamt für Neustadt wieder einen Anstieg bei den Corona-Fallzahlen registriert. Von Mittwoch auf Donnerstag sind zwölf Neuinfektionen gemeldet worden, hat die Behörde mitgeteilt. Am Mittwoch waren es nur drei Fälle. Somit sind in der Stadt nun 75 aktive Infektionen bekannt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) hat es einen Anstieg von 54,4 auf 63,8 gegeben. Für den Kreis Bad Dürkheim hat das Gesundheitsamt 21 Neuinfektionen gemeldet, dort sind derzeit 182 Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz ist im Prinzip unverändert geblieben und liegt nun bei 60,9. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 39 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Der Behörde zufolge gab es auch einige positive Befunde in Einrichtungen (Schule, Krankenhaus, Pflegeheim). Trotz der allgemein im Land steigenden Zahlen (auch mit Blick auf die Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen) liegen alle Kommunen weiterhin auf der untersten der drei Corona-Warnstufen.