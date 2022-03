[Aktualisiert, 17.15 Uhr] Im Seniorenzentrum Paul-Gerhardt-Haus in Neustadt, das für Besucher bis 7. März geschlossen war, ist ein erster Wohnbereich wieder offen. Das teilt die zuständige Diakonissenanstalt in Speyer mit. Für die übrigen beiden Wohnbereiche der Einrichtung wurde das Besuchsverbot bis Montag, 14. März, verlängert. Aktuell sind dort laut Diakonissenanstalt 22 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, außerdem sind 23 Mitarbeiter infiziert.

Die Anzahl der Corona-Infektionen nimmt im Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt zu. Seit Montag meldet die Kreisverwaltung 210 Neuinfektionen in Neustadt, im Landkreis kamen 358 hinzu. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung von 409 neuen Infektionen betroffen, hier sind es etwas weniger als am Tag zuvor