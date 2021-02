[Aktualisiert 15:07] Im Prozess gegen einen 64-Jährigen, der wegen mehrfachen versuchten Mordes, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt wurde, hat sich der Angeklagte am Donnerstagmorgen zunächst zu seiner Person geäußert. Er soll am 20. August in Neustadt zwei Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes und mehrere Feuerwehrleute teilweise mit Molotowcocktails angegriffen haben, die teilweise schwer verletzt wurden. Außerdem soll er unter anderem seine Wohnung in Brand gesetzt haben.

Der Mann gab vor dem Landgericht Frankenthal an, in seinem Leben viel allein gewesen zu sein. Er hat mehrere Ausbildungen absolviert, fand aber nie so richtig Anschluss. Insgesamt war er 25 Jahre arbeitslos, so auch die vergangenen Jahre. Bier, Wein und Cannabis spielten eine Rolle, jedoch gab er an, deshalb nie die Kontrolle über sich verloren zu haben. Angesprochen auf seinen verstorbenen Hund, nach seinen Angaben sein bester Gefährte, brach der Angeklagte in Tränen aus. Die Sitzung wurde unterbrochen.

Nach der Pause will er sich zur Tat in der Rotkreuzstraße äußern. Am frühen Nachmittag sollen die Geschädigten aussagen.

Motiv: Krieg gegen die Stadtverwaltung

Als Motiv gab der Mann an, wegen der drohenden Zwangsräumung im Krieg gegen die Stadtverwaltung gewesen zu sein, die Vollzugsbeamten bezeichnete er als Angreifer. Auf die Räumung habe er sich entsprechend vorbereitet, mit knapp 40 mit Benzin gefüllten Flaschen und mehreren Dosen, die als Molotowcocktails dienen sollten und es auch taten. Einen der beiden Beamten überschüttete er mit Benzin, das Feuer entfachte er, indem er eine Dose Benzin auf Teelicht-Kerzen in der Ecke warf. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob ihm das Ausmaß seiner Tat bewusst gewesen sei, dass dabei hätten Menschen sterben können, verneinte er. Angesprochen auf die Verletzungen sagte er: „So etwas passiert im Krieg.“

Noch am Nachmittag werden die beiden Vollzugsbeamten befragt, die bei dem Angriff schwer verletzt worden waren.