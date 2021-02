Es waren unglaubliche Szenen, die sich am 20. August in der Neustadter Rotkreuzstraße abspielten: Ein 64-Jähriger griff bei einer geplanten Zwangsräumung Vollzugsbeamte der Stadt und Feuerwehrleute mit Brandsätzen an. Nun wird ihm in Frankenthal der Prozess gemacht.

Der Angriff kam überraschend: Am Morgen des 20. August vergangenen Jahres bittet ein Neustadter eine Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichts sowie zwei Vollzugsbeamte der Stadt in seine Wohnung in der Rotkreuzstraße. Wenn auch erst nachdem der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes die Tür geöffnet hat, weil der 64-Jährige zunächst nicht hatte öffnen wollen. Seine Wohnung sollte zwangsgeräumt werden. Doch dann eskaliert die Situation, als der 64-Jährige kurz darauf unvermittelt die beiden Vollzugsbeamten mit brennendem Benzin bewirft.

Wie der Schlüsseldienst-Mitarbeiter hinterher gegenüber der RHEINPFALZ berichtete, kam es zur Verpuffung. Die beiden Vollzugsbeamten mussten wegen teilweise schwerer Verbrennungen in der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen behandelt werden. Ein Nachbar eilte zur Hilfe, um das Feuer mit Hilfe eines Eimers voll Wasser zu löschen.

Angeklagt wegen versuchten Mordes

Zwei mit Benzin gefüllte Flaschen, die der 64-Jährige aus einem Fenster heraus auf das an der Straße geparkte Auto des Ordnungsamtes geworfen haben soll, verfehlten nach Schilderung der Frankenthaler Staatsanwaltschaft ihr Ziel knapp. Ebenso ein Molotowcocktail, mit dem er auf Feuerwehrleute gezielt haben soll, die wegen des Brandes angerückt waren. Der Mann warf zwei weitere Brandsätze auf einen Feuerwehrmann, der aus dem Korb einer Drehleiter heraus mit Löscharbeiten begonnen hatte. Bevor der 64-Jährige weitere Molotowcocktails werfen konnte, soll ihn ein weiterer Feuerwehrmann mit Hilfe des Wasserstrahls daran gehindert haben.

Kein halbes Jahr später, am Donnerstag, beginnt der Prozess gegen den Mann. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelte der 64-jährige Angeklagte in der Absicht, die Vollzugsbeamten zu töten. Zudem soll er den Tod der Feuerwehrleute zumindest billigend in Kauf genommen haben. Weil aber davon auszugehen sei, dass der Mann psychisch krank ist, komme eine Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus in Betracht statt einer Gefängnisstrafe. Denn der 64-Jährige könnte zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen sein.

Zu Vorwürfen nicht geäußert

Strafrechtlich sei der Mann bislang unauffällig gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Und auch der Kontakt mit der Gerichtsvollzieherin war vor dem Anschlag sachlichverlaufen, wie Amtsgerichtsdirektor Matthias Frey am Nachmittag nach der Tat mitgeteilt hatte. Anzeichen für eine psychische Erkrankung oder Gewalttätigkeit habe es nie gegeben, bestätigte Oberbürgermeister Marc Weigel aus Sicht seiner Mitarbeiter beim Sozialamt.

Zu den Vorwürfen hat sich der 64-Jährige, der zurzeit im Pfalzklinikum in Klingenmünster untergebracht ist, bislang noch nicht geäußert. Das Landgericht hat für den Prozess elf Termine angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich am 30. April verkündet werden.