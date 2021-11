Eine 79 Jahre alte Frau erhielt am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Freundin, die finanzielle Unterstützung wegen der Kaufs einer Wohnung in Kaiserlautern benötige. Die 79-Jährige sprach die Anruferin auf den Schwindel an. Daraufhin beendet die Unbekannte laut Polizei das Telefonat. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.