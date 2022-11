Nahe des Sportheims Geinsheim soll eine Person von einer anderen unter Vorhaltung eines Gewehrs daran gehindert worden sein, seinen Weg fortzusetzen. Wie die Neustadter Polizei mitteilt, liegt ihr zu dieser mutmaßlichen Bedrohung oder Nötigung eine anonyme Strafanzeige vor. Laut deren Inhalt soll einem Radfahrer von einer anderen Person, die mit dem Auto auf einem Waldweg stand, die Weiterfahrt untersagt worden sein. Darüber will der Erstatter der Anzeige dann im Anschluss eine dritte Person informiert haben. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sich alles ereignet haben soll, teilt der anonyme Anzeigenerstatter nicht mit. Die Polizei hofft nun darauf, dass sowohl er als auch die dritte Person sich melden: entweder telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Das sei auch deshalb wichtig, weil Ermittlungsansätze vorhanden seien.