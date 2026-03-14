Unsere Kolumnistin Anne Vogd ist geschockt von den aktuellen Sprit-Preisen – und hofft auf mehr seelischen Beistand beim Tanken.

Irgendwo an irgendeiner Tanke: An Zapfsäule 11 hat gerade jemand für 20 Euro getankt. 20 Euro!! Wo will der denn hin – zur 3 vorfahren oder was? Das ist doch kein Tankvorgang. Das ist ein Diesel-Tasting. Aber gut, Tankstellen sind ja gerade keine Sprit-Oasen mehr, sondern Luxus-Boutiquen mit Benzinflavour. Da wird die Zapfsäule zur Abzapfsäule. Wer da volltankt, will angeben. Hat es früher gereicht zu sagen, ich fahre Porsche, reicht es heute, wenn du sagst: „Ich habe den Porsche vollgetankt.“

Und ausgerechnet ich musste neulich an einer dieser Asphalt-Abzocke-Anlegestellen zu einer Tageszeit tanken, wo die Preise besonders hoch sind. Ausgerechnet ich, die in einer Zeit aufwuchs, in der der Vater zehn Kilometer Umweg fuhr, um Benzinpreise von zwei Tankstellen zu vergleichen, nur um danach NICHT zu tanken … Ja, so war das damals. Beim Einparken wurde auch immer überlegt, ob man zweimal rangiert – das war jedes Mal ein Heiermann. Aber was will man machen? Mein Auto wird bald 15. Ein schwieriges Alter. Beim Menschen rebellieren die Hormone, beim Auto die Kontrollleuchten, denn damals nahmen es die Hersteller mit ihren Verbrauchsangaben noch sportlich. Die zum Spritverbrauch hätten im Handbuch unter die Rubrik „Humor“ gehört. Mein Auto schluckt wirklich viel, aber die Preise an den Tankstellen schlucken mehr.

Also, ich musste dringend an die Zapfsäule, mein Auto hatte Durst. Mir hätte sonst ein Waterloo in Form von Liegenbleiben gedroht. Ich hatte mich auf der A 61 befunden, war schon über 40 Kilometer mit 90 km/h auf der rechten Spur gecruist, fünf LKWs hatten schon zum Überholmanöver angesetzt, das in etwa so schnell voranschritt wie das Zusammenwachsen von Kontinentalplatten. Während dieses Zeitlupenduells hatte sich hinter uns schon eine Blechlawine aus einer Generation vor sich hin alternder Autofahrer gebildet …

Und so pilgerte ich halt zur nächsten Tanke, willig in die Zukunft der Mineralölkonzerne zu investieren: Super sehr teuer, Super Plus sauteuer und Diesel? Dein Endgegner ... Was dann passierte, kennen Sie von Horrorfilmen: Du weißt, es wird schlimm, aber du hoffst, es geht schnell vorbei, wenn du nicht hinguckst. Ich schaffte es ganze fünf Sekunden, Verdrängungsweltmeister zu spielen, aber dann musste ich der Katastrophe ins Auge sehen. Kleiner Spoileralarm: Sie war größer geworden. Mein erster Gedanke: Ich habe an der Zapfsäule wohl zu tief Luft geholt: Die Euros ratterten im Sekundentakt durch die Anzeige. Nur mein Puls raste noch schneller.

Mein spontaner Gedanke: Also bei dem Preis wird doch wohl Champagner im Tank sein oder renommierte Jahrgangsbenzine aus den steilsten und teuersten Hanglagen der Pfalz mit feinen Noten von Dispoüberziehung und einem Hauch Privatinsolvenz, oder das Benzin hat Abitur oder ich bin jetzt Pate einer Ölförderpumpe in Saudi-Arabien, oder das Auto fährt jetzt von selbst weiter. Der nächste Gedanke war realistischer: Ich werde den Rest meines Lebens im Kofferraum wohnen müssen, damit sich diese „Tankflation“ amortisiert.

Die Zapfsäule grinste hämisch, als ich bei 30 Euro den Rüssel ruckartig raus riss, als wollte sie sagen: „Ja, dann fahr doch zu Fuß weiter.“ Viele aus meinem Freundeskreis arbeiten gerade, damit sie tanken können … damit sie zur Arbeit kommen. Also ich habe mittlerweile für jeden Pendler Verständnis, der mit Ryan-Air zur Arbeit fliegt - solange es noch keine preiswerte Spritsorte gibt, so eine Benzinschorle zum Beispiel. Der Porsche-Fahrer vor mir, Berliner Kennzeichen, wollte mich trösten: Keine Panik, bei 9,99 Euro pro Liter ist Schluss – mehr kann die Anzeige nicht anzeigen. Er hatte vollgetankt. Für 120 Euro!! Aber gut, das sind in Berlin Mitte zwei Döner und ein Glas Champagner.

Das könnte ich mir nicht leisten. Aber 50 Euro für eine Tankfüllung würde ich auch bezahlen – vorausgesetzt, ein gut ausgebildeter Tankstellen-Seelsorger ist im Preis enthalten, der professionell nickt, wenn ich frage, ob ich auch in Raten zahlen kann.

Die Kolumne

Die Deidesheimerin Anne Vogd stieg 2016 aus der Textilbranche aus und in die Comedy ein. In der Rubrik „Annes Welt“ veröffentlichen wir regelmäßig, was der 60-Jährigen durch den Kopf geht. Noch mehr Humor von Anne Vogd finden Sie auf Instagram: @annevogd.