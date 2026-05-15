Unsere Kolumnistin Anne Vogd macht sich ihre Gedanken über die gefährlichste Tiergruppe der Welt.

Das Beste vorweg: Sie können jedem, der Sie nervt, eine klatschen – Sie müssen dabei nur „MÜÜÜCKEE“ brüllen. Aber sonst … Ich will hier bestimmt nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, aber wenn du ein Viech mit gefühlt 10 Hirnzellen im Zelt fangen willst und anschließend das Zelt neu aufbauen musst, fühlst du dich doch komplett verschaukelt, oder?

Auch meinem Mann gehen die Dinger ordentlich „auf den Sack“. Aber, seit neulich nachts eine auf seiner männlichen „Premiumzone“ gelandet ist, hat er gelernt, Probleme ohne Gewalt zu lösen. Jetzt sitzt er tagsüber summend neben den Mücken, um sie bei ihrem Powernap zu stören. Trotzdem: Solange es noch kein generelles Nachtflugverbot gibt, bleibt unser Schlafzimmer rot gestrichen. Mein nächtlicher Mückenmord muss ja nicht jedem direkt ins Auge fallen.

Könnte die Bundeswehr sich nicht an der Mückenbekämpfung beteiligen? No! Boris Pistorius sagt – wie aus der Pistole geschossen – die neuen Drohnen seien zu schwer. Ein RHEINPFALZ-Exemplar wäre beim Manöver „todbringendes Um-sich-Schlagen“ leichter zu händeln.

Dieter, der Durstige, und Lady Saugarella haben wirklich einen miesen Ruf. Vielleicht sollte sich die Blutsauger-Bubble mal etwas mehr auf Tik-Tok engagieren. Da konnte schon so mancher sein Image leveln. Aber, liebe Mini-Vampire, auch ihr gehört zu den typischen Summer-Vibes. Und daher helfe ich euch jetzt mal – bei der Imagepflege eurer Stech-Crew:

1. Harmlose Plagegeister wie die männlichen, die nicht stechen, sollten beim Anflug ein grünes Licht einschalten, damit man sie von den gewaltbereiten weiblichen, die Proteine und Blut saugen, unterscheiden kann.

2. Bei Deutschen solltet Ihr unbedingt einen Termin vereinbaren: „Passt es heute nach 22 Uhr – bevor du in deine REM-Phase eintauchst?“ Und solltet Ihr euch verspäten, dann erwartet der Deutsche eine Entschuldigung: „Sorry, ich hatte noch ein Weinberg-Picknick zu verderben.“

3. Ihr könntet während des Blut- Snacks auch einen Podcast abspielen. Der Deutsche ist für Gratiszugaben immer zu haben nach dem Motto: „Ach wie nett, jetzt erklärt mir die Mücke sogar meine Finanzplanung.“

4. Und für alle Plasma-Piraten, die 9-to-5-Schicht haben: Könntet ihr bitte dieses aggressive Geräusch beim Anflug … SSSSSS … durch sommerliche Soundtracks ersetzten? Zum Beispiel durch das Brummen eines Rasenmähers oder das Quietschen von zehn Trampolinen?

Ihr könntet sogar zu Nutztieren aufsteigen, wenn ihr die Polizei bei Alkoholkontrollen unterstützen würdet. Das Prinzip: Die Mücke sticht zu, und wenn sie sich noch an der Einstichstelle übergeben muss, ist der Lappen weg. Das Leben ist ja bekanntlich ein Geben und Nehmen – mal übernimmt man sich, mal übergibt man sich. Gilt auch für Mücken.

Oder vielleicht könntet ihr bei der Evolution eine Rüsselverlängerung beantragen, die es euch ermöglicht, Fett zu saugen, statt Blut. Ihr könntet dann zu hippen Health-Care-Workern werden. Denn so ein Stichteufel könnte täglich ein Gramm Fett saugen. Sehr verlockend für Menschen die – sagen wir mal –, wenn sie umfallen, höher sind. 500 Flugsauger könnten so pro Tag ein Pfund Fett aus einem Körper destillieren. In einem zweiwöchigen Urlaub am Chiemsee, dem inoffiziellen Ballermann der Stechmücken, wären das dann 7 Kilo. Da würde jede Ozempic-Spritze beleidigt einpacken. Wo früher Heilfasten angeboten wurde, könnten heute Abzapfstationen stehen.

Und abschließend noch die Frage: Wo bleibt eigentlich das Ranking, liebe Blut-Baristas und Stich-Ninjas? Nie war mehr Meinung als heute. Da müsst ihr mithalten: Also, auf einer Skala von 1-10: Wie war mein Stich? Juckreiz – 4 Sterne? Gerne wieder? Würdest du uns weiterempfehlen?

Es sind wirklich wichtige Fragen, denn es gibt hierzulande mehr als 50 Stechmückenarten. Und ab Mitte Mai ist auch die asiatische Tigermücke wieder am Start. Mücken gelten als die gefährlichsten Tiere der Welt, weil sie Krankheiten wie Malaria oder das Zika-Virus übertragen können. Mit ihnen ist nicht zu spaßen. Wirklich nicht. Mich hat vor Jahren mal eine in den Bauch gestochen. Die Schwellung ist bis heute noch deutlich sichtbar ...

Die Kolumne

Die Deidesheimerin Anne Vogd stieg 2016 aus der Textilbranche aus und in die Comedy ein. In der Rubrik „Annes Welt“ veröffentlichen wir regelmäßig, was der 60-Jährigen durch den Kopf geht. Noch mehr Humor von Anne Vogd finden Sie auf Instagram: @annevogd.