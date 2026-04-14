Unsere Kolumnistin Anne Vogd weiß wegen der allseits steigenden Preise gar nicht mehr, was sie als erstes NICHT kaufen soll.

Bier wird 5 Cent teurer … klingt nicht viel, ist aber auch ein Euro pro Tag“ - mein Nachbar, gestern übern Zaun, mit einem Blick, als hätte er die Inflation persönlich getroffen. Alles wird teurer, aber beim Bier hört der Spaß auf. Da „braut“ sich dann was zusammen … Das gilt als persönlicher Angriff auf ein Kulturgut: Wie soll man sich bei den Preisen noch gepflegt den Richtbaum vom Dach schießen, die Glocke fluten, den Kessel verplomben oder den Damm biebern? In der Zoohandlung wollten die ernsthaft 10 Euro für einen Goldfisch. 10 Euro!! Ich habe dann vorsichtig gefragt, ob sie auch Silberfischchen haben. Studentenfutter – ganz ehrlich: Studenten, die sich dieses Brainfood leisten können, sind keine richtigen Studenten; das sind Influencer mit Nebenfach BWL oder haben schon drei Start-ups verkauft. Studentenfutter ist heute ein Investmentportfolio in Tütenform.

Früher war bei 100 Euro der Einkaufswagen proppenvoll. Da kamst du als „Endzeitprepper“ aus dem Supermarkt raus - so als hättest du dich für den Weltuntergang eingedeckt. Heute musst du aufpassen, dass bei 80 Euro der Einkauf nicht durch die Gitterstäbe flutscht. So ein Einkauf fühlt sich an wie ein Hardcore-Strategiespiel: „Butter oder bleibe ich solvent?“ Wer muss da nicht kalkulieren? Ich wollte neulich meine Wassermelone ohne Schale wiegen, weil ich nicht einsehe, für die Verpackung mitzuzahlen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als erstes NICHT kaufen soll. Während wir Konsumenten Raststättenpreise zahlen, fahren die Konzerne im Windschatten der Inflation ins nächste Rekordjahr.

Nun kann der Deutsche seine Emotionen ja bis kurz vor die pathologische Schmerzgrenze unterdrücken, aber an der Supermarktkasse eskaliert er jetzt immer öfter und trendet so für die restliche Kassenschlange seine Privatinsolvenz. Da wird nachgerechnet, geflucht, diskutiert – willkommen in Staffel 5 von „Wer kann sich das noch leisten?“ Peinlich. Da sag ich mir doch lieber „Der Klügere kippt nach“ und greife in der Quengelzone beherzt in das Regal mit den vielen kleinen Fläschchen, auch wenn das jedes Mal einen veritablen Teil meiner Altersvorsorge schluckt. Das sind halt meine „liquiden Mittel“.

Mehl wurde um 60 Prozent teurer. Kein Wunder, dass Bäckereien und Cafés jetzt Marketing machen müssen, als wären sie Start-ups im Silicon Valley. Was früher noch Bäckerei Schmitz hieß, muss sich heute „Kernenergie“ nennen, um noch seine teutonischen Dinkelhobel und Körner-Kawenzmänner loszuwerden. Und die historische Kaffeestube in der Altstadt? Heißt heute „Teilchenbeschleuniger“ oder „Latte-Labor“.

Auch in der Gastro sind die Preise explodiert, weil Grundnahrungsmittel so teuer geworden sind. Backfisch auf der Frühjahrskirmes? 12 Euro! Ich sag: „Hat der Fisch einen Stammbaum, Turniererfahrung oder eine Legeleistung vorzuweisen?“ Bei Milka-Schokolade habe ich letztes Jahr gedacht: „Sind meine Hände größer geworden?“ Nein, die Tafeln sind geschrumpft, der Preis aber gestiegen. Klassische Shrinkflation. Foodwatch verlieh Milka für „die dreisteste Werbelüge des Jahres“ den goldenen Windbeutel. Bin mal gespannt, wann Haribo erstmals leere Lakritztüten verkauft. Mit dem Aufdruck: Den Geschmack könnt ihr euch denken. Tiefkühlgerichte, Achtung: Wenn auf dem Frostfutter „für zwei Personen“ steht, meinen die Hersteller „für zwei sechsjährige Kinder, die vorher bei Oma gegessen haben“.

Aber mein persönliches Highlight ist und bleibt die Apotheke. Das ist dein Endgegner. Eigentlich brauchte man da ja schon immer eine Schufa-Auskunft, bevor man überhaupt Aspirin sagen durfte oder man musste einen Bürgen mitbringen: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Bank- oder Schuldnerberater. So siehts doch aus. Aber gestern …: „Ja sind die Zäpfchen denn schon wieder teurer geworden?“, fragte ich ungläubig den Apotheker. Er ganz ruhig: „Nein, nein, Sie bekommen die Zäpfchen noch zum Einführungspreis …“ Na also, geht doch! Endlich mal ein Produkt, wo der Einführungspreis ehrlich gemeint ist.

Die Kolumne

Die Deidesheimerin Anne Vogd stieg 2016 aus der Textilbranche aus und in die Comedy ein. In der Rubrik „Annes Welt“ veröffentlichen wir regelmäßig, was der 60-Jährigen durch den Kopf geht. Noch mehr Humor von Anne Vogd finden Sie auf Instagram: @annevogd.