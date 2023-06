Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als wir in den Herbstferien unser Hotel betraten, meinte unsere Tochter trocken: „Hier war ich schon mal, mein Handy verbindet sich automatisch.“ Ja, es stimmt, gerade die junge Generation klebt an ihren Handys wie ein Bär am Honigtopf.

Aber ich habe jetzt festgestellt, dass auch ich irgendwie noch 19 bin: Täglich scrolle ich mich durch Facebook-Feeds und Twitter-Tweeds. Ich dribbel’ mich durch meine Social-Media-Kanäle