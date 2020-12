Sobald die letzten Kürbisse in die Biotonne gekloppt wurden, beginnt er – der weihnachtliche Geschenkestress. Entweder „Atemlos durch die Stadt“ oder „Nächtelang durch das Netz“. Dantes Hölle ist eine Hüpfburg dagegen, denn: Geschenke sind Statements ...

Wenn Du zum Beispiel in Stuttgart Innenstadt lebst und Deiner Schwiegermutter einen Diesel schenkst, dann ist das eine klare Botschaft. Eine Hobbyköchin schenkte mir zu Weihnachten mal fermentiertes Gemüse: Einweckgläser mit pflanzlichen Premium-Kadavern. Gru-se-lig!! Das Weihnachtsessen hätte fast einen U-Turn gemacht. Mein Onkel sagte vor Jahren mal zu meiner Tante: „Es ist ein Geschenk für uns beide. Ein Gutschein für zehn Tage Wellness an der Ostsee – alleine.“ Sie hob ihn auf. Er wurde bei der Scheidung ein vermögensrelevanter Gegenstand.

Ja, der Trend, Geld für unvergessliche Ereignisse auszugeben, ist beliebt. Auch bei mir. Meinem Schwager, einem Mann mit „viel Bauchgefühl“, also einem veritablen „Außenposten“, für den man auch schon mal essen muss, wenn man keinen Hunger hat, dem erfüllte ich 2019 einen Jugendtraum und schenkte ihm einen Gutschein für einen Fallschirmtandemsprung. An das Chaos, das bei Jochen Schweizer ausbrach, als er ihn einlösen wollte, hatte ich allerdings nicht gedacht ...

Beim Geschenk für meinen Mann hatte ich mich letztes Jahr selbst übertroffen – oder anders formuliert: ich hatte mich finanziell hoffnungslos überhoben. Denn bei der Buchung des Steak Tastings bei der Metzgerei meines Vertrauens hatte ich die horrenden Folgekosten nicht mit eingerechnet. An diesem Abend fing mein „Glutbürger“ nämlich Feuer. Was mich auch nicht wundert, denn es gab kein hormongemästetes Billigfleisch, das zuverlässig nach Dämmmaterial mit Röstaroma schmeckt, sondern butterzartes, köstliches Rindfleisch. Vom Profi mit professionellem Equipment demonstriert, lernte er in wunderbarer Atmosphäre viel Wissenswertes über Fleisch und seine Zubereitungstechniken.

Ich meine, dass Fleisch ihm noch nie „wurscht“ war, das wusste ich ja bereits, aber als kurze Zeit später ein Tranchiermesser aus 67 Lagen japanischem Stahl mit einem Griff aus edlem Walnussholz in unserer Küche Einzug hielt, war ich schon überrascht. Ein Set mit sündhaft teuren, handgefertigten französischen Steakmessern sollte folgen, und tags drauf wurde auch noch ein aus Stirnholz gefertigtes dunkel geräuchertes Eichenschneidbrett mit Nickelemblem, geliefert, worauf ich in meiner Küche in die Luft ging wie eine Ariane-Rakete am Weltraumbahnhof Kourou. Reichte der Ratgeber, der über die beste Position der Wurst auf dem Rost informiert, meinem „Chief of Beef“ nicht mehr? War die Grill-App zur Fleischüberwachung, mit deren Hilfe uns das Entrecôte sagt, wann es gegessen werden will, nicht mehr gut genug?

Bei der Jugend wird die „Schenkerei“ erst recht zur Herausforderung: Zugangscodes und Download-Links werden von meinem zehnjährigen Gamer-Neffen mit „Oh Tantchen“, honoriert, pädagogisch Wertvolles hingegen fällt unter „Ach Tantchen“ und wird dieses Jahr vermutlich mit „Bist wohl unter die Querschenker gegangen“ kommentiert. Undankbarer Zellhaufen! Ich sage trotzdem nix. Vielleicht braucht man ja irgendwann mal eine neue Niere ...

Frauen freuen sich zu Weihnachten ja am meisten über etwas Selbstgebasteltes – wie zum Beispiel Häuser. Und ich über einen Gutschein für ein repariertes Fenster. Denn unseres betreibt seit Längerem Quer- und Stoßlüften. Und zwar unkontrolliert. Es zieht, und ich hätte es einfach gerne warm im Haus. Der „Bruttozeitaufwand“ an geistiger Beschäftigung, den wir für das kaputte Fenster bisher betreiben – den ersten dezenten Hinweis meinerseits mitgerechnet – beläuft sich mittlerweile auf zwei Jahre, die Nettoarbeitszeit hingegen wäre circa zehn Minuten. Das nur mal so am Rande.

Ob sich dieser Wunsch jemals erfüllt? Vermutlich nicht. Egal, es gibt Wichtigeres. Ich habe die Kultur des Schenkens jetzt neu definiert. Von meiner Familie wünsche ich mir ausschließlich kostbare Geschenke, Geschenke, die unbezahlbar sind. Oder anders formuliert: Ich wünsche mir welche, die mal nüchtern und fröhlich am Tisch sitzen und nicht mehr unterm Baum liegen. Das macht mich eh am glücklichsten …

