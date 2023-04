Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gibt es eigentlich etwas Deutscheres als Bier? Wir & Bier, das ist doch eine heilige Allianz. Kneipe und Biergarten waren jahrelang unsere zwei Jahreszeiten. Und ganz ehrlich: Schon als junger Mensch lernt man doch hierzulande, während diverser Klassenfahrten das „korrekte Handling“ dieses urdeutschen Getränks. Urdeutsches Getränk? Nein, das ist es gar nicht. Denn es waren eben nicht die Mönche im Mittelalter, die in ihren Klosterbrauereien das Bier erfunden haben, sondern die alten Ägypter, die bis zu vier Liter täglich tranken, weil es einen höheren Reinheitswert als das Nilwasser hatte. Sogar Beamte wurden teilweise in Bier bezahlt, was natürlich erklärt, warum Baugenehmigungen für Gebäude wie die Pyramiden durchgewunken wurden, obwohl sie weder einen Rauchmelder in der Spitze noch diverse Feuerlöscher in den Zwischengeschossen vorsahen.

Aber egal. Im Bereich Bier und Fußball genoss Deutschland immer schon internationale Anerkennung. Bei Letztgenanntem scheint nun leider seit längerem