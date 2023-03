Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ja, es gibt Weine, die werden mit der Zeit immer besser, und es gibt Zeiten, die werden nur mit Wein besser. Ich jedenfalls gehöre nicht zu den Leuten, deren Hände in Corona-Zeiten mehr Alkohol abbekommen als die Leber. Was liegt da näher, als die systemrelevante Berufsgruppe der Winzer tatkräftig zu unterstützen – zum Beispiel durch die Teilnahme an einer dieser beliebten Online-Verkostungen. Und nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich spreche von Pfälzer Weinen. Keine Italiener oder Franzosen. Letztgenannte habe ich schon immer für überbewertet gehalten - egal ob aus der „Champagné“ oder dem „Tetrapaqué“ ... Jedenfalls hat es noch keinem geschadet, mehr über Wein sagen zu können als „lecker, der läuft“ und „mehr davon“.

Freitagabend: Ich klicke den Zoom-Link an, und vor mir ploppen 14 weitere Fenstern auf. Meine Mittrinker. Schön! Noch