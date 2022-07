Das Kunstwerk Neustadt in der Rathausstraße 4 zeigt die Ausstellung „Sommerliche Gärten“ der Künstlerin und Grafik Designerin Anna Katharina Stahl bis 28. August.

Schon während ihres Studiums war die Künstlerin viel auf Reisen. Südafrika, Bali, Spanien, Korsika, Italien und Marokko zählten hierzu. Es entstanden Reiseskizzentagebücher, die später in Bilder mit unterschiedlichen Techniken wie Monotypien, Gouachen und Ölbilder umgesetzt wurden. Ungewöhnlich dabei ist die Vermischung künstlerischer Techniken. Mit der Farbe wird oft gezeichnet, mit dem Stift malerische Wirkung erzeugt. Zum Ausstellungsthema ist eine Auswahl ihrer frühen Ölbilder, die von ihren Reiseeindrücken inspiriert wurden, zu sehen. Auch Monotypien mit Ölpastellkreide koloriert, greifen das Thema auf.

Anna Katharina Stahl, Jahrgang 1974, hat Kunstgeschichte, Germanistik und Kunst in Stuttgart, im Saarland und in München studiert. 2000 legte Sie ihr Diplom an der HBK Saar und 2001 ihren Magister für Kunstgeschichte und Germanistik ab.

Die Schau ist in Ladengalerie Kunstwerk, Rathausstraße 4, Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag, 9.30 bis 14 Uhr zu sehen. www.anna-katharina-stahl.de