Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee lockt Passanten nun in das kleine Ladenlokal in der oberen Hauptstraße, das einige Zeit leer stand. „Annas Kaffeerösterei“ bereichert seit Freitag den Neustadter Innenstadt-Mix um einen interessanten, bisher noch nicht vorhandenen Baustein. Außer frisch gerösteten Kaffees in etwa 20 verschiedenen Varianten gibt es im Laden vielfältiges Zubehör rund um den Kaffee und ausgesuchte Tees von den Pfälzer Tee-Gärtnern Schönfeld. Schokolade, Honig, piemontesische Haselnüsse und Tartufo-Konfekt ergänzen das Angebot.

Schon als zehnjähriges Mädchen begann Anna Alikhanyan damit, für ihre Familie in ihrer Heimat Armenien den frischen Kaffee in einer Pfanne selbst zu rösten. „Schon als Kind faszinierte mich der Duft von frischen Produkten wie Kaffee“, so die 41-Jährige

Auf Kaffee-Suche

Als sie nach beendetem Musik- und Kunststudium mit ihrer Familie nach Deutschland kam, musste sie schnell feststellen, wie schwer es war, einen Kaffee zu finden, der ihren Wünschen und Anforderungen entsprach. „Oft hatte ich nach dem Genuss Sodbrennen oder Magenprobleme, und auch das Aroma war eher bescheiden“, erinnert sich Alikhanyan. „Ich fragte mich, wieso es in einem Land, in dem es alles im Überfluss gibt, so schwierig ist, guten Kaffee zu bekommen.“ Das war Anlass für sie, in eine Privatrösterei in Hockenheim einzusteigen, dort alles Wissenswerte rund um Kaffee und Röstung zu lernen und somit ihr Hobby zum Beruf zu machen.

Vor allem die langsame Röstung in kleinen Chargen von 1,5 bis maximal zwei Kilo bei einer Temperatur von 160 bis 210 Grad ist ihrer Erfahrung nach Garant für ein bekömmliches, aromatisches und hochwertiges Endprodukt. „Von einer neuen Kaffeesorte röste ich jeweils kleine Mengen in mindestens zehn verschiedenen Röstgraden, um herauszufinden, in welcher Röstung dieser Kaffee das beste Aroma, den besten Geschmack bekommt“, sagt Alikhanyan. Nur durch das aufwendige Langzeit-Röstverfahren bekommen die Kaffeebohnen ihrer Meinung nach die Möglichkeit, ihre natürliche Aromenvielfalt zu entwickeln.

Lob vom Oberbürgermeister

Vor fünf Jahren eröffnete sie ihre eigene Rösterei in Bad Dürkheim. Nachdem sie vor Kurzem ihren Wohnort nach Neustadt verlegt hat, eröffnet sie nun auch hier in der Fußgängerzone eine Kaffeerösterei. „In unserem Laden haben Kunden jederzeit die Möglichkeit, beim Rösten der Kaffees dabei zu sein, ihn zu riechen und zu schmecken.“ Die Kaffees stammen aus zahlreichen Anbaugebieten entlang des Äquators, meist von kleineren Kaffeebauern. Die Inhaberin legt großen Wert darauf, dass die Kaffeekirschen erst in reifem Zustand und von Hand gepflückt werden.

Neben verschiedenen Seminaren und Schulungen rund um den Kaffee, die sie veranstaltet, hat sie sich für ihre Neustadter Kunden etwas Besonderes ausgedacht: „In einem Hausservice werden wir vor Ort Kaffeemaschinen oder Kaffeemühlen überprüfen und optimal einstellen.“

Oberbürgermeister Marc Weigel begrüßte den Neuzugang als „schöne Bereicherung in Richtung Genuss- und Erlebnisraum Innenstadt“ und freut sich, dass der Leerstand in der Innenstadt auf mittlerweile sechs Prozent gesenkt werden konnte.