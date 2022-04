Zweimal hat der TV Mußbach wegen der Corona-Pandemie auf seinen Triathlon verzichten müssen. Am Sonntag, 29. Mai, richtet er ihn zum 29. Mal aus. Mit einer neuen Radstrecke.

750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen – diese Distanzen müssen die Sportler beim 29. Mußbach-Triathlon zurücklegen. Sie schwimmen wie bisher im Neustadter Stadionbad. Danach geht es auf die neue Radstrecke: Vor dem Stadionbad an der B 39 biegen die Athleten statt nach rechts in Richtung Lambrecht nach links in Richtung Neustadt ab, fahren durch die Stadt am Rosengarten vorbei zum Kreisel. Von dort gehe es nach Gimmeldingen, informiert das Organisationsteam. Über die Meerspinnstraße fahren die Sportler zum Hildenbrandseck, überqueren die L516, fahren auf einem Weg in Richtung Deidesheim, bevor es auf einem Wirtschaftsweg nach Meckenheim geht. Von dort sind die Triathleten auf der L519 nach Mußbach unterwegs, wo die Wechselzone Rad/Lauf auf dem Gelände des Turnvereins liegt.

Die neue Radstrecke ist notwendig, weil seit dem Starkregen Ende Juni 2021 die Forststraße im Gimmeldinger Tal gesperrt ist. Zuvor waren die Triathleten über die K 16 am Forsthaus Silbertal vorbei nach rechts ins Gimmeldinger Tal abgebogen und nach Mußbach gefahren. Doch die Forststraße ist noch immer beschädigt und gesperrt. Die Laufstrecke bleibe unverändert, so das Organisationsteam. Das Ziel liege auf dem Vereinsgelände. Maximal 300 Triathleten können starten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Information

Anmeldung online unter https://www.de-timing.de/ bis spätestens 14. Mai; Informationen per E-Mail an tria28@tv-mussbach.de