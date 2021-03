Auch der Osterhase hat es in diesem Frühling wegen der Corona-Beschränkungen schwer. Die Neustadter Willkomm-Gemeinschaft plant trotz ungewisser Inzidenzwerte für Kinder eine Überraschung. Weil die Nikolausaktion mit der Stiefelsuche im Dezember vergangenen Jahres mit rund 500 Kindern ein großer Erfolg war, gibt es nun am Samstag, 27. März, eine Osterschnitzeljagd.

Die jungen Teilnehmer sollen sich bis Sonntag per E-Mail an info@willkomm-neustadt.de anmelden. Am Aktionstag geht es dann von 10.30 bis 13.30 Uhr an der Flugbörse in der Friedrichstraße 3 durch die Neustadter Fußgängerzone. Die Kinder holen sich ihre Teilnahmeunterlagen beim Reisebüro ab, bevor sie sich anschließend auf die Suche nach sechs Ostersymbolen begeben, die in Schaufenstern von Läden versteckt sind.

Ziel: kurze Laufwege für Teilnehmer

Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel erklärt: „15 Geschäfte machen mit, nicht in allen sind die Symbole zu finden. Sie weisen aber auf die Aktion hin. Die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen ist optimal. Zu viele Läden würden zu weite Laufwege für die Teilnehmer bedeuten.“ Die Plakate mit den Ostersymbolen werden erst am Aktionstag in den Schaufenstern aufgehängt.

Merkel erklärt: „Wir haben die Schnitzeljagd so geplant, dass die Kinder nicht in die Geschäfte müssen. So sind wird auch unabhängig von den Entwicklungen, ob der Einzelhandel geöffnet hat oder doch wieder geschlossen wird, was wir natürlich nicht hoffen.“ Merkel hat bereits alle Grundschulen und Kindergärten über die Aktion informiert. Es sind bereits über 100 Kinder angemeldet.