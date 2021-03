Nach Angaben von Dekan Michael Janson finden am Wochenende in der Pfarrei Heilige Theresia von Ávila wieder öffentliche Gottesdienste statt. Die konkreten Zeiten und Orte stehen im Kirchenblatt, in Aushängen und auf der Homepage (www.pfarrei-nw-hl-theresia-von-avila.de). Janson weist darauf hin, dass Besucher der Gottesdienste medizinische oder FFP2-Masken tragen müssen. Außerdem müssen sich die Gläubigen bis Freitag, 12 Uhr, unter Telefon 06321/2902 anmelden. Es sei aber auch möglich, direkt vor dem Gottesdienst eine Anmeldung auszufüllen. Ob in der Karwoche und an Ostern Gottesdienste stattfinden, entscheidet sich laut Janson Anfang nächster Woche.