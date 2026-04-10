Die Ferienspielwochen des Jugend- und Kulturhauses Blaubär bieten vom 29. Juni bis 17. Juli ein abwechslungsreiches Programm. Die Anmeldung ist ab Samstag, 11. April, 10 Uhr, möglich.

Zum Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien gehören Freizeiten, Tagesaktionen und Angebote mit Übernachtung, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Haßlocher Familien haben bei der Anmeldung zunächst Vorrang. Bereits vorab können Interessierte das Programm online einsehen und sich registrieren, da Daten aus dem Vorjahr nicht übernommen wurden. Ein Programmheft mit weiteren Angeboten erscheint Anfang Mai und wird an Schulen sowie in Geschäften verteilt. Für diese zusätzlichen Aktionen beginnt die Anmeldung am Samstag, 30. Mai, um 10 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Website www.unser-ferienprogramm.de/hassloch. Teilnahmebeiträge werden Mitte Juni abgebucht. Rückfragen beantwortet das Team unter 06324-935 460.