Das JUZ in Lambrecht ist für Kinder und Jugendliche mehr als nur ein Treffpunkt. Hier finden sie Anschluss, Unterhaltung und ein offenes Ohr, wenn sie es brauchen. Ein Besuch im Jugendcafé.

Vor dem Jugendzentrum (JUZ) am Friedrich-Ebert-Platz in Lambrecht ist am Donnerstagnachmittag einiges los: In der Dorfmitte und nebenan auf dem Schulhof der Grundschule tummeln sich jüngere und ältere Kinder, die Bälle hin und her kicken, fangen spielen oder in Grüppchen quatschen. Kaum ist die Tür zum JUZ offen, rennen die ersten Grundschüler in die Gemeinschaftsräume und nehmen den Billardtisch, die Tischtennisplatte und den Tischkicker in Beschlag. Der Lärmpegel ist entsprechend der Energie der Kinder hoch.

In dem kleineren der zwei Räume gibt es eine Bar, an der man für kleines Geld süße Snacks und Limonade kaufen kann. „Wie war eure Woche?“, fragt Ramona Riedel, während sie zwei Limo-Flaschen öffnet und über die Theke reicht. „Scheiße“, antworten die zwei Jugendlichen unisono und erzählen der Jugendarbeiterin, was sie besonders genervt hat.

Dass da jemand ist, der ihnen zuhört, spielt für die Besucher des Treffs eine große Rolle. „Wir können einen anderen Kontakt bieten, als die Jugendlichen es vielleicht von zu Hause oder der Schule gewohnt sind, und dabei andere Rollenbilder vermitteln“, erklärt Riedels Kollege Mario Rittersbacher. „Wir sagen aber auch klar, was geht und was nicht.“

Gut besucht

20 bis 40 Besucher, von Grundschülern bis zu jungen Erwachsenen, kommen laut Riedel wöchentlich zum Jugendcafé. Der Großteil sei zwischen elf und 15 Jahre alt. „Wir haben immer wieder auch neue Gesichter dabei“, sagt Rittersbacher. Die Jugendarbeiter begleiten manche Kinder über Jahre und kennen deren Probleme. „Wir bekommen durch unsere Arbeit ein Stück weit Zugang zu ihrer Welt.“

Es gebe strukturell bedingt starke Unterschiede in den Bereichen Bildung und Finanzen. Die Jugendarbeit könne gesellschaftliche Ungleichheiten zwar nicht ursächlich beheben, sie aber abmildern. Es gehe darum, langfristige Beziehungen aufzubauen, auf die die Kinder und Jugendlichen jederzeit zurückgreifen könnten. „Hier im Treff können sie sich frei entfalten und alles sagen, weil wir eine Schweigepflicht haben. Unsere Meinung ist für sie wichtig“, erläutert Riedel. Dadurch könnten sich viele erst öffnen.

Donnerstag ist JUZ-Tag

Juliano war schon mit zehn Jahren häufig im JUZ und hat auch an Ferienangeboten teilgenommen. Heute, mit 16 Jahren, kommt er immer noch gerne her, zum Beispiel zum Billardspielen. Celine (19) ist aus Lindenberg nach Lambrecht gefahren, weil man im Jugendcafé Spaß haben und neue Leute kennenlernen könne. Fabrize (16) und Achmet (17) sind seit der Grundschule regelmäßig im Jugendzentrum, um mit ihren Freunden abzuhängen. „Wenn Donnerstag ist, denken wir direkt ans JUZ“, sagt Achmet und begründet: „Hier habe ich keine Probleme, hier geht’s mir gut.“

Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus Lambrecht und Umgebung: das Jugendzentrum am Friedrich-Ebert-Platz. Foto: nne

Der 16-jährige Jean-Luca zockt am liebsten mit Freunden an einer der Spielekonsolen im Treff. In den Spielecken sind die Nintendo Switch und die Playstation 5 fast durchgängig belegt – am beliebtesten sind die FIFA-Fußball-Videospiele. Die Wiederholung nach einem besonders spektakulären Treffer schaut quasi der ganze Raum noch einmal an. Damit sie auch im echten Leben kicken können, wünschen sich die Jugendlichen, dass der Kleinfeld-Bolzplatz neben der Turnhalle der Realschule Plus, auch „Soccer“ genannt, der wegen Vandalismus, Vermüllung und Kriminalität vor Jahren geschlossen wurde, wieder geöffnet wird.

Unterschiedliche Bedürfnisse

„Wir treten als Jugendarbeiter mit den Wünschen der Jugendlichen an die Kreisverwaltung heran“, sagt Riedel, die sich in solchen Angelegenheiten als Vermittler sieht. Die VG sei familienfreundlich und unterstütze die Offene Kinder- und Jugendarbeit, wo sie könne, betonen die Jugendarbeiter. Vorschläge von Jugendlichen, wie etwa ein Graffiti-Workshop, versuchen die Sozialarbeiter aufzugreifen. „Was uns bei der Erarbeitung von neuen Angeboten noch einschränkt, sind die begrenzten Räumlichkeiten“, sagt Rittersbacher.

Ein anderes häufig genanntes Anliegen der Jugendlichen könnte sich schon ab Juni erfüllen: ein zeitlich von den jüngeren Besuchern getrennter Treff für 16- bis 20-Jährige. „Die Älteren mögen es etwas ruhiger, wollen gemütlich spielen oder Musikhören“, erklärt Riedel. Dem wolle man gerecht werden. Insgesamt bestehe gerade bei den Älteren eher die Nachfrage nach offenen Treffs, die mehr Freiraum für eigene Gestaltung böten als feste Angebote, die mehr auf jüngere abzielten. „Ginge es nach dem Bedarf, könnten wir den Treff jeden Tag öffnen“, sagt Riedel.

Weitläufig vernetzt

Die Jugendarbeit läuft über den Verein „Offene Kinder- und Jugendarbeit Lambrecht“, der neben Lambrecht auch Spiel- Sport-, Bildungs-, Kunst- und Kulturangebote in Lindenberg, Weidenthal, Neidenfels und Esthal umsetzt – in Elmstein und Frankeneck ruht die Arbeit derzeit fast gänzlich wegen Bauarbeiten. Die Angebote sind kostenlos und werden vom Kreisjugendamt Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde (VG) Lambrecht finanziert. Für die Ferienprogramme fallen nur geringe Teilnehmerbeiträge an.

Die Jugendarbeiter sind gut vernetzt mit Schulen im Tal, sei es über Lernförderungen, Spiel- und Sportangebote in den Grundschulen am Nachmittag, Kontakte mit Lehrkräften, die Teilnahme an Schulfesten oder den Schulsozialarbeiter der Realschule Plus in Lambrecht, der über den Verein angestellt ist. Alles kann die Offene Jugendarbeit aber nicht leisten: „Wenn bereits starke emotionale oder soziale Entwicklungsdefizite bei jungen Menschen bestehen, hört unser Wirkungskreis auf.“ Dann seien etwa Erziehungsberatung oder Hilfen zur Erziehung gefragt. Zudem vermitteln die Jugendarbeiter gegebenenfalls Fachstellen und Kooperationspartner aus der Kita-Sozialarbeit, bei der Caritas, im Allgemeinem Sozialen Dienst (ASD) oder aus dem Arbeitskreis Sucht.

Info

Mehr Informationen zum Programm und zu den Angeboten der Offenen Jugendarbeit in Lambrecht und an den anderen Standorten gibt es im Netz unter www.juz-lambrecht.de. Kontakt unter Telefon 066325 980023 oder per E-Mail an juz-lambrecht@posteo.de.