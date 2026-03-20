Der Opferschutzverein Weißer Ring feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. So vielen Betroffenen von Kriminalität hat der Verein in Neustadt und Umgebung schon geholfen.

Der weiße Ring, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Der Opferschutzverein wurde unter anderem durch Eduard Zimmermann, den ZDF-Moderator der Fernsehsendung Aktenzeichen XY gegründet und macht seit 1991 mit dem „Tag der Kriminalitätsopfer“ alljährlich am 22. März auf Menschen aufmerksam, die durch Kriminalität und Gewalt geschädigt wurden. Er soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben.

Weißer Ring: Opferschutz und präventive Aufklärung

Der weiße Ring zählt heute mehr als 400 Anlaufstellen. Außerdem gibt es seit 2010 das bundesweite, kostenlose Opfer-Telefon, das unter 116 006 täglich von 7 bis 22 Uhr zu erreichen ist und eine erste anonyme Anlaufstelle für Kriminalitätsopfer sein kann. Deutschlandweit sind für den Verein mittlerweile rund 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz, die alle von der Weißer Ring Akademie ausgebildet worden sind. Aufgabe der Opferhelfer ist es zuzuhören, bei Terminen bei der Polizei oder vor Gericht zu unterstützen und auf individuelle Bedürfnisse von Betroffenen einzugehen. Jedes Jahr helfen sie mit dieser Arbeit vielen Tausend Betroffenen und müssen sich dabei auch immer wieder aufs Neue mit schweren Themen wie beispielsweise häuslicher Gewalt auseinandersetzen.

Neben der klassischen Opferhilfe setzt sich der Weiße Ring auch im Bereich Prävention ein, vor allem wenn es darum geht, Menschen aufzuklären und ihnen zu zeigen, wie sie möglichst vermeiden können, zum Opfer zu werden. Im Jahr 2025 kümmerten sich zwölf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstelle Weinstraße des Weißen Rings um Betroffene von Straftaten. Aus dem Bereich der Außenstelle, die für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständig ist, meldeten sich 73 Menschen, die Hilfe benötigten. Darunter waren 26 Betroffene von häuslicher Gewalt, 17 Sexualdelikte, sieben Betrugsdelikte, sieben Körperverletzungen, sechs Stalkingfälle, vier Einbruchsdelikte, ein versuchtes Tötungsdelikt und fünf weitere Delikte, wie Verleumdung oder Beleidigung. Zwei Drittel der Fälle waren Gewaltdelikte gegen Frauen.