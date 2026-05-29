Die Gottlieb-Wenz-Schule ist im Wandel begriffen. Mit einem jungen Team baut die Einrichtung einen zusätzlichen Schwerpunkt auf und legt dabei Wert auf Offenheit.

Die Abkürzung GWS bedeutet – bezogen auf Haßloch – eigentlich Gottlieb-Wenz-Schule. Die Schule selbst hat für die drei Buchstaben aber noch eine zweite Auslegung: „GWS – das bedeutet für uns auch ,gemeinsam wirklich stark’“, sagt Kerstin Schneider (40), die derzeit zusammen mit dem kommissarischen Schulleiter Ralf Schmidt (39) an der Spitze der Einrichtung steht. Denn das sei das Besondere an der Haßlocher Förderschule: der Gemeinschaftsgedanke. Und in dieser Gemeinschaft werde jeder so angenommen, wie er ist. Viele Kinder kämen mit Frust- und Misserfolgserfahrung zu ihnen an die Schule, berichtet Schneider. „Sie fühlen sich erleichtert, wenn sie merken, dass sie hier angenommen werden.“ Immer wieder komme es vor, dass ehemalige Schüler, die an der Gottlieb-Wenz-Schule einen neuen Start geschafft haben und später ins Berufsleben gewechselt sind, zu Besuch kommen, weil sie sich gerne an ihre Schulzeit erinnerten. Aber Schmidt bleibt realistisch und offen: „Bei allen Schülern schaffen wir das nicht“, sagt er.

Rund 70 Schüler werden derzeit an der Einrichtung von etwa 20 Lehrern und etlichen pädagogischen Fachkräften unterrichtet. Die Gottlieb-Wenz-Schule ist somit eine eher kleine Schule. Bis vor Kurzem deckte sie nur den Förderschwerpunkt Lernen ab, seit dem Schuljahr 2024/2025 ist das Angebot um den Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung erweitert worden. Darüber hinaus hat das Förder- und Beratungszentrum seinen Standort an der Schule, geleitet wird es von Kerstin Schneider. Durch den neuen Schwerpunkt mache die Schule derzeit einen Wandel durch, sagt Schmidt. Bei Kindern und Jugendlichen, die eine ganzheitliche Förderung benötigen, seien die Klassen kleiner, außerdem sei mehr Personal nötig. Viele Schüler haben einen Integrationshelfer an ihrer Seite, der sie unterstützt.

„Ganz toll“ reagiert

Schneider gesteht, dass sie zunächst „ein bisschen Bauchweh“ hatte, als klar war, dass die Schule einen zusätzlichen Schwerpunkt bekommt. Sie fragte sich, wie wohl die neuen Schüler von den bisherigen angenommen würden. Doch die Kinder hätten „ganz toll“ reagiert, sagt sie und erzählt, wie ein Mädchen, das den Namen eines neuen Schülers nicht kannte, von „diesem besonderen Jungen“ sprach. „Sie hat seine Andersartigkeit positiv gesehen“, sagt Schneider. So manch einem Kind tue es auch gut, einmal in der Rolle desjenigen zu sein, der helfen kann. Im Moment sind sieben Schüler mit ganzheitlichem Förderbedarf an der Schule.

Mit dem neuen Schwerpunkt erwartet der Schulträger, der Landkreis Bad Dürkheim, aber auch steigende Schülerzahlen. Laut Schulentwicklungsplan werden im Schuljahr 2029/30 knapp 90 Schüler unterrichtet, etwa 20 mehr als jetzt. Dabei ist die Schule gerade erst erweitert worden, vor zwei Jahren ist ein Neubau eingeweiht worden. Vier Klassenräume sowie zwei kleinere Räume sind dort untergebracht. Jetzt braucht die Schule als erstes vor allem ein Pflegebad, um Schüler bei Bedarf wickeln oder duschen zu können. Mittelfristig seien für Mädchen und Jungen getrennte Pflegebereiche nötig, erklärt Schmidt. Im „G-Bereich“, also bei ganzheitlichem Förderbedarf, seien die Anforderungen insgesamt eben andere.

Sporthalle, Werkraum, Fußballplatz

Davon abgesehen sind Schmidt und Schneider mit der Ausstattung der Schule rundum zufrieden. Die Einrichtung verfügt über eine eigene Sporthalle, einen Werkraum, eine Lehrküche, ein großes Spielgelände und einen Fußballplatz. „Das ist wirklich toll“, betont Schneider, die aus Böhl-Iggelheim stammt und in Haßloch Abitur gemacht hat. Die Schule beteilige sich auch an etlichen Projekten, derzeit zum Beispiel zusammen mit der Herman-Nohl-Schule (Außenstelle Haßloch) an einem Zirkus-Projekt. Außerdem ist die GWS bei 6K United! vertreten, einem Chorprojekt für Kinder aus allen Schulformen und allen sozialen Schichten. Wenn im Juni rund 6000 Kinder und Jugendliche in der SAP-Arena in Mannheim zusammen auf der Bühne stehen und ihre Stimmen erklingen lassen, dann werden darunter auch Schüler der Gottlieb-Wenz-Schule sein. „Das ist ein wichtiges Zeichen der Inklusion“, sagt Schmidt.

Enge Kooperation mit Regelschulen

Mit den Regelschulen – nicht nur im Grundschulbereich – arbeitet die Gottlieb-Wenz-Schule eng zusammen. Das hängt nicht zuletzt mit dem Förder- und Beratungszentrum zusammen. Dessen Hauptaufgabe ist es, Lehrkräfte bei der Betreuung von Schülern mit Förderbedarf zu unterstützen. Besonders in der Grundschule sei es dabei das Ziel, den Förderbedarf so früh wie möglich zu erkennen, um zu vermeiden, dass bei den Schülern große Lücken entstehen.

Das Team der Gottlieb-Wenz-Schule ist insgesamt jung und nahe dran an allen neuen Entwicklungen. Eine große Bedeutung messen Schmidt und Schneider der engen Zusammenarbeit mit den Eltern bei. In den meisten Fällen funktioniere das gut und werde gerne angenommen. Inklusion ist der Einrichtung ein ganz wichtiges Anliegen und zur Frage, ob nun die Förderschule oder die Schwerpunktschule der bessere Weg sei, haben Schneider und Schmidt eine klare Meinung: Beides sei wichtig. Die Förderschule sei ein beschützterer Ort mit einer besseren personellen Ausstattung. Die Schwerpunktschule, also die Regelschule, die auch Schüler mit Förderbedarf aufnimmt, sei für viele Kinder toll, andere seien an einer Förderschule besser aufgehoben. In Rheinland-Pfalz entscheiden die Eltern darüber, wo sie ihr Kind anmelden wollen. Zuvor muss der Förderbedarf durch ein Gutachten festgestellt werden. Relevant werde dies aber erst ab der dritten Grundschulklasse, erklärt Schneider.

Zu Förderung und Inklusion gehören an der Gottlieb-Wenz-Schule auch Ausflüge, darunter auch mehrtägige. „Wir wollen den Kindern besondere Erlebnisse ermöglichen“, betont Schmidt, der demnächst mit einer Gruppe von Schülern ins Allgäu fahren wird. Aber auch mit kleineren Tagesausflügen werden Akzente im Schulalltag gesetzt. „Es gibt auch Kinder, die hier in Haßloch wohnen und noch nie den Rhein gesehen haben“, sagt Schmidt.