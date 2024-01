Was tun, wenn die Demokratie als mühsam und lästig empfunden wird? Nicht zuletzt um diese nicht ganz unaktuelle Frage geht es im Stück „Animal Farm“ in einer Bearbeitung von Walter Menzlaw nach George Orwells berühmter Satire, das das Herxheimer „Chawwerusch-Theater“ am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr erneut auf Einladung der Bürgerstiftung im Haßlocher Saal Löwer auf die Bühne bringt. Dabei beginnt alles so hoffnungsvoll! Die Tiere jagen ihren cholerischen Gutsbesitzer vom Hof, Ställe werden geöffnet, Zäune heruntergetrampelt und Tröge gefüllt. Neue Zeiten brechen an, der Gutshof steht unter Selbstverwaltung! In einer Vollversammlung geben sich die Tiere wichtige demokratische Grundregeln und schreiben sie zum ewigen Gedächtnis aufs Scheunentor. Egal ob Pferd, Schwein, Esel, Huhn oder Schaf – alle sollen von nun an gleich sein. Aber die anfängliche Euphorie lässt schon bald deutlich nach. Versammlungen und Meinungsbildung kosten Zeit und sind ja irgendwie auch arg langweilig. Also muss jemand die Führung übernehmen, und irgendwann heißt es dann: „All animals are equal, but some are more equal than others.“ Das Stück feierte am 9. Juni 2023 in Herxheim Premiere. „Walter Menzlaws Adaption der dunklen Zukunftsvision ist ein echter Feger und lässt die Tür für bessere Zeiten einen Spalt weit offen“, schrieb die RHEINPFALZ damals. Unter der Regie von Walter Menzlaw spielen Felix S. Felix, Moritz Hahn, Ann-Kathrin Kuppel und das scheidende Ensemble-Mitglied Thomas Kölsch. Karten (20 Euro) im Chaos-Keller und im Friseursalon Roth in Haßloch sowie unter info@buergerstiftung-hassloch.de.