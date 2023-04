Mit einem Tag der Information und offenen Tür für bedürftige Menschen aus Neustadt und Umgebung und alle Interessierten will die Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ am Mittwoch, 19. April, in die Grillsaison starten. Daher ist in der Amalienstraße 3 Angrillen angesagt, verbunden mit Musik und Live-Zeichnen des Neustadter Karikaturisten Steffen Boiselle. Von 12 bis 16 Uhr sollen die Kohlen glühen, soll das Grillgut brutzeln, wie der „Lichtblick“ mitteilt. Die Speisen sind kostenlos – solange der Vorrat reicht. Was der Neustadter Tagesbegegnungsstätte wichtig ist: Mit dem Angrillen sollen auch jene angesprochen werden, die ihre Angebote bisher noch nicht genutzt haben.