In der Silvesternacht wurden in Berlin Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter angegriffen. Das beschäftigt auch die Neustadter. Feuerwehr-Pressesprecher Bernd Kaiser gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Herr Kaiser, bundesweit wird über Angriffe auf Mitglieder der Blaulichtfamilie gesprochen. Wie nehmen Sie als langjähriger Feuerwehrmann solche Nachrichten wahr?

Wenn man die Bilder aus der Silvesternacht sieht, ist das einfach nur schockierend. Ich weiß nicht, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Es geht da ja um Einsatzkräfte, die anderen helfen wollen und dann dabei angegriffen werden. Das darf einfach nicht sein. Ich bin 1979 zur Feuerwehr gekommen. Damals herrschte noch Respekt, da hat es so etwas nicht gegeben. Ich denke, dass nun auch der Feuerwehrverband Wort ergreifen sollte, um auf politischer Ebene Dinge zu bewegen.

Was meinen Sie damit?

Dass Menschen, die Einsatzkräfte angreifen, auch konsequent bestraft werden. Wir fahren ja bei jedem Alarm raus und wollen jedem helfen. Wenn man dabei dann noch bedroht wird, das geht einfach nicht.

In Neustadt hatten Sie ja in der Silvesternacht auch Einsätze.

Unsere drei Einsätze verliefen sehr ruhig. Wir hatten da auch kaum Zuschauer. Einige Zuschauer hat man ja immer, die den Einsatz genau sehen wollen. Manche müssen wir etwas zurückweisen. Was in der Regel aber kein Problem ist, da es ja auch um deren Sicherheit geht.

Mussten Sie denn auch schon Erfahrungen mit Beleidigungen oder Ähnlichem machen?

Es gibt gerade nachts immer mal wieder Beschwerden, dass es zu laut ist. Aber wir machen unseren Einsatz nicht zum Spaß, sondern müssen eingreifen. Meist bleibt es bei solchen Vorkommnissen aber bei Ansätzen.

Wäre ein flächendeckendes Böllerverbot an Silvester hilfreich?

Ich glaube ein komplettes Verbot von Feuerwerk würde nichts bringen. Denn ein Verbot erhöht ja den Reiz, etwas trotzdem zu machen. Und Böller und Raketen kann man sich auch übers Ausland oder im Internet besorgen. Wichtig wäre meiner Meinung nach, solche Angriffe konsequent zu bestrafen und den Strafenkatalog auch aufzuzeigen. Das würde abschrecken.