Bei der Polizei dauern die Ermittlungen zu einem Vorfall vom 20. Mai an: An jenem Freitag hatte ein 50 Jahre alter Mann auf einem Supermarktparkplatz in der Martin-Luther-Straße mit einer Nagelschere auf einen siebenjährigen Jungen eingestochen. Laut Helmut Landwich, stellvertretender Leiter der Neustadter Polizeiinspektion, haben die bisherigen Befragungen schon ein ziemlich genaues Bild vom Tatablauf ergeben. „Allerdings brauchen wir noch zwei Zeugen“, so Landwich. Dabei handelt es sich zum einen um einen Mann, der den Täter damals in der Martin-Luther-Straße zunächst verfolgt und dann im Bereich des Wohnmobilstellplatzes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten habe. Zum anderen geht es um eine Frau, die auf dem Wohnmobilstellplatz mit ihrem Hund unterwegs war. Der 50-Jährige habe der Frau gedroht, „ihren Hund abzustechen“, so Landwich. „Wir hoffen, dass sich beide Personen bei der Polizei melden, um auszusagen.“ Der Junge erlitt damals oberflächliche Verletzungen am Kopf und wurde im Krankenhaus behandelt. Der 50-Jährige ohne festen Wohnsitz konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Laut Landwich ist der psychisch kranke Mann weiterhin in Behandlung. Er bittet die beiden gesuchten Zeugen oder Bürger, die mit Hinweise zu ihnen helfen können, sich unter Telefon 06321 8540 bei der Polizei in Neustadt zu melden.