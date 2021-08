Ein angetrunkener Neustadter Mittvierziger hat sich in der Nacht auf Freitag im Garten vertan und somit die Polizei auf den Plan gerufen. Nach deren Angaben setzte ein Taxifahrer den Mann gegen 0.20 Uhr an der falschen Hausnummer in der Nachbarschaft ab. Der Mann fühlte sich offenbar trotzdem wohl in dem fremden Garten. Die Hausbesitzerin war davon jedoch wenig angetan und bat die Polizei um Hilfe. Die zwischenzeitlich eingetroffene Ehefrau des Angetrunkenen brachte ihn nach Hause.