In der Mikrowelle angebranntes Essen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz der Lindenberger und Lambrechter Einsatzkräfte am Dienstagabend. Wie das Presseteam der Verbandsgemeinde-Feuerwehr mitteilte, wurden die Wehrleute gegen 19 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Klostergartenstraße in Lambrecht alarmiert. Eingreifen mussten sie vor Ort nicht. Sie kontrollierten das Gebäude, setzten die Brandmeldeanlage zurück und zogen wieder ab.