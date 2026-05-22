Der letzte Termin in einer Reihe von insgesamt vier kostenlosen Frühstücksangeboten für Seniorinnen steht am Montag, 8. Juni, von 10 bis 12 Uhr in der Cafeteria der Pfalzakademie, Franz-Hartmann-Straße 9, in Lambrecht an.

Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Christina Koterba-Göbel, mit den Gemeindeschwestern plus im Landkreis, Vera Götz, Elke Weller und Birgit Langknecht. Auch der letzte Termin wird von der „Peter und Maria Kinscherff“-Stiftung für Seniorenhilfe finanziert. Mit dabei ist erneut die Psychologin Stefanie Kreye-Kiefer, die mit den Teilnehmerinnen über Resilienz im Alter spricht.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Gemeindeschwester plus Elke Weller nötig unter Telefon 06322/961-9127 oder per E-Mail an die Adresse elke.weller@kreis-bad-duerkheim.de.

Gefördert werden die Fachkräfte Gemeindeschwester plus durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung aus Mitteln des Landes Rheinland- Pfalz.

Info

Wer mehr über die Gemeindeschwestern plus im Landkreis wissen möchte, findet weitere Informationen online unter www.kreis-bad-duerkheim.de/Gemeindeschwester.

