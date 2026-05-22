Lambrecht Angebot für Seniorinnen: Frühstück in Lambrecht
Der letzte Termin in einer Reihe von insgesamt vier kostenlosen Frühstücksangeboten für Seniorinnen steht am Montag, 8. Juni, von 10 bis 12 Uhr in der Cafeteria der Pfalzakademie, Franz-Hartmann-Straße 9, in Lambrecht an.
Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Christina Koterba-Göbel, mit den Gemeindeschwestern plus im Landkreis, Vera Götz, Elke Weller und Birgit Langknecht. Auch der letzte Termin wird von der „Peter und Maria Kinscherff“-Stiftung für Seniorenhilfe finanziert. Mit dabei ist erneut die Psychologin Stefanie Kreye-Kiefer, die mit den Teilnehmerinnen über Resilienz im Alter spricht.
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Gemeindeschwester plus Elke Weller nötig unter Telefon 06322/961-9127 oder per E-Mail an die Adresse elke.weller@kreis-bad-duerkheim.de.
Gefördert werden die Fachkräfte Gemeindeschwester plus durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung aus Mitteln des Landes Rheinland- Pfalz.
Info
Wer mehr über die Gemeindeschwestern plus im Landkreis wissen möchte, findet weitere Informationen online unter www.kreis-bad-duerkheim.de/Gemeindeschwester.