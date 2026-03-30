Ein Friedhof als Ort der Begegnung: In Lachen-Speyerdorf lädt eine neue Plauderbank zum Austausch ein. Ein Angebot, das nicht nur Einsamkeit lindern soll.

Auf dem Friedhof in Lachen-Speyerdorf wird ein neues Angebot eingeführt, das den Austausch zwischen Menschen fördern soll: eine Plauderbank. Dieses Gesprächsangebot wurde durch das Projekt „Alte Eisdiele“ initiiert, das sich für Nachbarschaft und Begegnungen einsetzt. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat, jeweils zwischen 15 und 17 Uhr, finden sich Gesprächspartner auf der Plauderbank ein, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

Das Ziel der Plauderbank ist es, Menschen zuzuhören, Gespräche zu ermöglichen und Einsamkeit entgegenzuwirken. Die Themen sind vielfältig: Sie reichen von Erinnerungen an Verstorbene über persönliche Anliegen bis hin zu alltäglichen Gesprächen. Laut den Initiatorinnen Claudia Fischer und Elisabeth Schläfke bietet die Plauderbank einen geschützten Rahmen, der insbesondere Menschen anspricht, die alleine kommen oder sich nach Austausch sehnen. „Der Friedhof wird damit nicht nur als Ort der Erinnerung verstanden, sondern auch als Raum für menschliche Begegnung“, so die Initiatorinnen.

Vortrag und Lesung

Parallel dazu wird in der „Alten Eisdiele“ in Lachen-Speyerdorf eine Informationsreihe zum Thema Lebensende fortgesetzt. Am Dienstag, 14. April, um 19.30 Uhr stellt Jasmine Gutting vom Ambulanten Hospiz in Neustadt Unterstützungsangebote wie Palliativpflege und Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) vor. Am Donnerstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr liest Michael Hatzenbühler aus seinem Buch „Der natürliche Sterbeverlauf“ und gibt Einblicke in die letzten Lebensphasen.

Das Projekt „Alte Eisdiele“ verfolgt das Ziel, Begegnungen und Wissen zu fördern. Weitere Informationen dazu sind auf der Homepage www.alte-eisdiele.de zu finden.