In der Nacht zum Freitag gegen 3.30 Uhr ging bei der Polizei Neustadt ein Notruf ein: Am Weidenthaler Bahnhof sei es eine Schlägerei mit etwa zehn Beteiligten im Gange. Mehrere Streifen fuhren den vermeintlichen Einsatzort an, konnten jedoch keine Personen feststellen. Allerdings wurde ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht angetroffen, der zugab, mit zwei Bekannten an dem Anruf beteiligt gewesen zu sein. Eine Schlägerei gab es laut Polizei offenbar nicht. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise: 06321/854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de.