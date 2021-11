80.000 Euro hat ein Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim verloren, der bei einer vermeintlichen Geldanlage Betrügern aufgesessen ist. Nach Angaben der Haßlocher Polizeiinspektion war der 55-Jährige im Internet auf eine vertrauenswürdig aussehende Webseite einer Bank mit Sitz in London gestoßen. Dort wurde ihm eine sichere Festgeldanlage mit hoher Rendite versprochen. Der Mann überwies im August zunächst 30.000 Euro auf ein Konto in England, später schoss er weitere 50.000 Euro nach. Was er nicht wusste: Die Webseite war gefälscht. Laut Polizeisprecher Markus Sicius war das nicht zu erkennen. Die Seite soll ausgesehen haben wie das Original, sogar Links sollen funktioniert haben. Erst nach der zweiten Überweisung wurde der Mann stutzig, als er nicht mehr nachverfolgen konnte, wohin sein Geld geflossen war. Die Chancen, sein Geld zurückzubekommen, sind laut Sicius äußerst gering. Polizei und Verbraucherschützer empfehlen, insbesondere bei Geldanlagen im Ausland vorsichtig zu agieren und sich vor Überweisungen hoher Geldsummen rückzuversichern.