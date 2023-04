Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Drittligist TSG Haßloch muss in dieser Saison noch zehn Spiele absolvieren. Bislang liegt die TSG auf Tabellenplatz drei. Eine überraschende Entwicklung, sagt Cheftrainer Andreas Reckenthäler dazu.

Herr Reckenthäler, in der vergangenen Saison hat die TSG Haßloch quasi in letzter Sekunde in der Relegation den Abstieg in die Oberliga verhindert. Jetzt befindet sie sich mit 23:9 Punkten auf dem dritten Platz in der Dritten Liga der Staffel Südwest. Kommt diese Entwicklung für Sie nicht überraschend?