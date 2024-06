In den nächsten fünf Jahren wird Andreas Ohler (CDU) auf dem Bürgermeistersessel in der Stadt Lambrecht Platz nehmen. Die Stichwahl am Sonntag entschied er mit 52,8 Prozent für sich. Tanja Bundenthal-Beck (FWG) erreichte 47,2 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 41,7 Prozent und damit deutlich unter der vom 9. Juni, als 59,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Karl-Günter Müller (FWG), der das Amt seit 2014 inne hatte, war nicht mehr zur Wahl angetreten. In der ersten Runde der Stadtbürgermeisterwahl hatten sich Bundenthal-Beck, seit 2016 Beigeordnete, und Ohler ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Dirk Hedtke (BSW) war abgeschlagen mit 20,7 Prozent auf dem dritten Platz gelandet. Die Stichwahl entschied Ohler mit einem deutlicheren Abstand für sich.

Andreas Ohler ist ein „alter Hase“ in der Kommunalpolitik und bereits seit 1994 Mitglied des Stadtrats, seit Juni 2021 ist er CDU-Fraktionsvorsitzender. Der 58-Jährige produziert mit seiner Firma BOOM in Haßloch spezielle Pumpen für den gewerblichen Bereich. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Seniorenhaus „Lambrechter Tal“.

Ohler hatte sich das Ergebnis „nicht so vorgestellt, aber ich bin froh, dass es so ausgegangen ist und es jetzt einen Wechsel gibt“, sagte er am Sonntagabend. Das Bürgermeisteramt sei angesichts der vielen „Baustellen“ in Lambrecht eine „Riesenaufgabe“, vor der er großen Respekt habe. Jetzt müsse er das Wahlergebnis „erst mal sacken lassen“, sagte Ohler.

Die unterlegene Tanja Bundenthal-Beck zeigte sich enttäuscht vom Wahlergebnis. Worauf ihre Niederlage zurückzuführen sei, könne sie nicht sagen. Aber die niedrige Wahlbeteiligung habe sicher eine Rolle gespielt.